Exclusief voor abonnees Troosteloos begin 20 maart 2020

00u00 0

Zolang de olympische vlam brandt, is er hoop. Ook al heeft het coronavirus haast alle wereldsporten lamgelegd, blijft het Internationaal Olympisch Comité geloven dat Tokio 2020 zoals gepland op 24 juli zal starten. En geen beter symbool om daarin te geloven dan de olympische vlam. Het aloude ritueel waarbij het vuur in het olympische origineland Griekenland overgegeven wordt aan het gastland, ging gewoon door. Deze keer weliswaar achter gesloten deuren en met het respecteren van de sociale afstand. De miniceremonie stond in fel contrast met het ritueel vier jaar geleden, toen Rio de Spelen kreeg. In 2016 zat de tribune vol en wemelde het van olympische bobo's, nu bleef de delegatie in het Panathenaic Stadium in Athene zeer beperkt. De Japanse olympische ex-zwemster Naoko Imoto, die in Griekenland leeft, nam de vlam in ontvangst voor de vliegreis naar Japan. Yoshiro Mori, voorzitter van het organisatiecomité van Tokio 2020, bleef in Japan wegens het coronarisico. Maar Spyros Capralos, voorzitter van het Grieks olympisch comité, sprak de olympische goden duidelijk aan: "We hopen dat het olympisch vuur het virus wegvaagt." (BF)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis