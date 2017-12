Troost in de helaasheid 28 Rik Torfs 00u00 0

Hij is niet zus, laat staan zo. Niet voor of tegen, wel integendeel. Hij is zeer enerzijds maar evenzeer anderzijds. Toch kon hij bij CD&V niet aarden. Hij en de politiek, ze waren elkaar liever kwijt dan rijk. Want meer dan een doener is hij een denker. Meer dan een deelnemer een toeschouwer. Meer dan een ordinaire kenner een superieure twijfelaar. Zijn wijsheid gedijt beter in columns dan in de Wetstraat. Hij hekelt de schijn van alwetendheid, maar meer nog de blijken van onwetendheid. Hij is geen fan van de opgestoken middenvinger, maar minder nog van het gratuite duimpje. Meer dan hele zondaars wantrouwt hij halve heiligen. Hij mijdt opgeklopte ernst, maar gruwt van inbegrepen vrolijkheid. Hij streeft naar excellentie, maar verkiest de onvolkomenheid. Hij houdt van gelaagdheid, maar verwoordt die liefst eenvoudig. Hij gelooft in het ware, maar liegen is toegestaan, zij het enkel om bestwil of om de dame te behagen. Hij zoekt de schoonheid, maar vindt die doorgaans in de lelijkheid. Hij ziet de hoop, maar kan leven met de helaasheid. Meer zelfs, uit uw, mijn en zijn eigen helaasheid put hij troost die hij driemaal per week voor u in een krantencolumn giet. Dat doet hij doorgaans met brio, vaak met verve en zelden minder dan goed. Rik Torfs staat op 28 en daar staat hij goed. Lager was potsierlijk geweest. Hoger had hij een belediging gevonden. (JS)

