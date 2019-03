Troon van koning auto wankelt 14 maart 2019

Ja, de auto blijft nog veruit het populairste middel voor onze woon-werkverplaatsingen: zes op de tien Belgen nemen steevast de wagen, zelfs al woont 40% op maximaal 10 km van het werk. Maar toch heeft al een kwart van de Belgen zijn verplaatsingsgedrag aangepast, en evenveel werknemers willen dat de komende jaren gaan doen. Dat blijkt uit een enquête van verzekeraar AG Insurance. Vooral het openbaar vervoer (25%) en de elektrische fiets (22%) worden vaker als alternatief gebruikt om te pendelen. Al is over dat eerste wel ontevredenheid, onder meer door de vertragingen: de autopendelaar staat gemiddeld 12 minuten per dag in de file, bij het openbaar vervoer heb je 16 minuten vertraging. Wie toch de auto neemt, carpoolt vaker (15%). Ook telewerk kan de oververzadigde wegen ontlasten: 28% werkt van thuis of van een andere locatie dan de werkplaats. Bij de 18- tot 24-jarigen is dat zelfs bijna de helft.

