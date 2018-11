Trofee Raymond Goethals: Brys, Clement en Leko genomineerd 17 november 2018

Marc Brys (STVV), Philippe Clement (RC Genk) en Ivan Leko (Club Brugge) zijn de drie genomineerden voor de Trofee Raymond Goethals 2018. De jury bekroont met de onderscheiding de Belgische trainer, of coach met dubbele nationaliteit zoals Leko, die het voorbije jaar het best beantwoordde aan de figuur van Raymond Goethals, zijn wijze van werken en gedrevenheid. In de eerste stemronde kreeg dit trio de meeste stemmen. Een jury samengesteld uit onder meer ex-bondscoaches en andere invloedrijke figuren uit de Belgische voetbalwereld beslist over de winnaar. De prijsuitreiking vindt plaats op maandag 3 december in het stadion van RWDM.

