Trofee 8 op 11 onder Guardiola? 29 februari 2020

Kevin De Bruyne (28) kan zondag zijn vierde League Cup winnen in Engeland. Man City is de grote favoriet tegen Aston Villa. Bij de promovendus zit Bjorn Engels op de bank. De Bruyne vult zijn prijzenkast aardig bij City. Staan er voorlopig in: twee landstitels, een FA Cup, drie League Cups en twee Community Shields - de Engelse Supercup. (KTH)