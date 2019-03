Troeft dochter van Margriet Hermans andere makelaars af? 18 maart 2019

Deze week gaan de 'Huizenjagers' op pad in de Noorderkempen. Eén van de makelaars is alvast geen onbekend gezicht: Celien Deloof, dochter van Margriet Hermans. Celien rolde in de vastgoedwereld door haar man Nico, die ze leerde kennen in de coulissen van een optreden van haar mama. Nu hebben ze samen een eigen kantoor, 'CN Vastgoed'. Zangtalent heeft Celien alvast in overvloed, maar kan ze de andere makelaars een toontje lager doen zingen?

