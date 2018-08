Trixie Whitley In geen tijd gewonnen 17 augustus 2018

00u00 0

Trixie op synths vergezeld door een drum ('Hartbeat'). Trixie met een overdrive gitaar en drum ('Soft Spoken Words'). Trixie Whitley had niet veel poeha nodig om haar publiek in geen tijd voor zich te winnen. Met 'Need Your Love' en 'Breathe You' verder in de setlist op voorhand een gewonnen match.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN