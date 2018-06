Trisha stopt met zingen en opent fitnesscentrum 26 juni 2018

Een verrassende carrièrewending voor zangeres Trisha (35), de ex van Ignace Crombé. Zij en haar man Kurt (48) openen een fitnesscentrum met binnenspeeltuin in Izegem. "Kurt is meer dan 25 jaar salesmanager in de horeca geweest en stelde voor om samen iets te doen. We dachten eerst aan een frituur of een koffiehuisje, maar uiteindelijk kozen we dus voor een fitnesscentrum. Het maakt deel uit van de keten Oxygen." Na de komst van tweeling Marie-Lore en Marie-Lynn (2) bleef Patricia Govaerts - zoals haar echte naam luidt - thuis om voor de kinderen te zorgen. De zangeres heeft ook een dochtertje, Axelle (6), met Ignace Crombé. "Ik ben klaar voor een nieuwe fase in mijn leven", zegt ze. Toch schuift ze haar zangcarrière niet helemaal van tafel. "Ik zal nog wel optredens geven, maar dat zal dan vooral in ons fitnesscentrum zijn. Ik zing veel te graag om er helemaal mee op te houden." (WN)

