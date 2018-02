Triootje aan westkust wordt orgie Te letterlijke vertaling 12 februari 2018

Opgelet: vertaling. Die waarschuwing komt best op het Franstalige gedeelte van de website die de drie kustgemeenten De Panne, Koksijde en Nieuwpoort promoot. De speelse Vlaamse slogan 'Een triootje aan de Westkust' krijgt in Wallonië heel wat aandacht, maar niet om de juiste reden. Terwijl de website vooral de activiteiten in kader van Valentijn wil aanprijzen, zijn de Walen vooral verrast door 'Une Partouze à Trois à la Westkust' - letterlijk vertaald 'Een Orgie met Drie aan de Westkust.' Niet echt de gepaste reclame voor familiale badplaatsen. Volgens de RTBF werd iets te snel gegrepen naar een online woordenboek. Gisteravond werd de vertaling nog altijd niet aangepast naar wat 'Petit trio à la Côte ouest' hoort te zijn. (LBB)

