Trio van koekjes 01 juni 2019

Trio's zijn altijd plezant, al valt de nieuwe Trio Moelleux van Lu (2,29 euro voor 6 x 30 gram) toch wat tegen. Wordt beloofd: knapperige hagelslag, smeuïge vulling met chocolade en drie zachte cakejes van vanille en chocolade. Wat wij proefden: alles en niks tegelijk, maar vooral een veel te sponzig cakeje. Dan vinden wij de Tender Moo van Milka (2,09 euro voor 28 gram) geslaagder. Ook een zacht cakeje van vanille en chocolade (in de vorm van de koe), maar dat proef je tenminste. Net zoals de chocoladestukjes binnenin hier wél voor een knapperige beet zorgen. Ook de nieuwe Choco'Bar van DéliChoc (2,29 euro voor 150 gram) vallen in de smaak. De lange chocoladestokjes met gepofte rijstbolletjes binnenin doen wat denken aan Mikado, al is dat laatste nog net iets verslavender. (StV)

