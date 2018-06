Trio belaagt Turks centrum met tafel en staven 18 juni 2018

Een Gents gemeenschapscentrum dat zich richt op Turkse kinderen, is gisterochtend belaagd. Op bewakingsbeelden is te zien hoe drie personen op klaarlichte dag de ramen van het centrum te lijf gaat met een tafel en staven. Volgens medewerkers van het centrum moeten de aanvallers een politiek motief hebben. "Volgende week zijn er verkiezingen in Turkije. Onze vereniging is pluralistisch, we dragen geen enkele politieke kleur. Er zitten bij ons ook mensen die Gülen aanhangen, wat bepaalde Erdogan-aanhangers in Gent tegen de borst stoot. We kregen de laatste tijd meer haatberichten op sociale media, maar dit is nieuw dieptepunt." De politie onderzoekt de zaak volop en houdt de komende weken een extra oogje in het zeil. De daders zijn voortvluchtig. (OSG)

