Trillende vloer moet spoorlopen afleren 07 maart 2018

00u00 0

Spoorwegbeheerder Infrabel trekt de komende maanden naar tal van scholen om jongeren te waarschuwen voor de gevaren van spoorlopen. De leerlingen zullen aan den lijve kunnen ondervinden hoe het voelt wanneer men op de sporen loopt als er een trein aankomt. Daarvoor worden een trillende vloer en virtual reality gebruikt. "Ze nemen plaats op de vloer en krijgen te zien én te voelen wat er gebeurt als er een trein op hen afkomt", zegt Frédéric Petit van Infrabel. "Het ziet er zeer echt uit en het voelt ook zo door het geluid én de trillende vloer. Het is geen horrorverhaal, er komt geen bloed aan te pas, maar het is wel net echt. We hopen zo duidelijk te maken dat spoorlopen levensgevaarlijk is."Vorig jaar vielen er zeven doden door incidenten met spoorlopers. (EDG)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN