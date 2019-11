Exclusief voor abonnees Trieste aftocht voor Servië op davis cup 23 november 2019

Geen Davis Cup-finale voor het Servië van Novak Djokovic (ATP 2). Zelfs geen plaats bij de laatste vier. Verrast door de Russen. Triomf in de Caja Magica had nochtans het afscheidscadeau voor hun maatje Janko Tipsarevic moeten worden. Djokovic deed zijn job door Khachanov (ATP 17) met 6-3, 6-3 te verslaan. Krajinovic (ATP 40) ging echter kansloos (1-6, 2-6) onderuit tegen Rublev (ATP 23). In het dubbelspel trokken diezelfde Khachanov-Rublev met 6-4, 4-6, 7-6 aan het langste eind, nadat ze drie matchpunten afweerden in de tiebreak (10-8) en dat ondanks het opstellen van Djokovic, met Troicki, bij de Serviërs. (FDW)