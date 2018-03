Triatlon 27 maart 2018

Onze landgenote Claire Michel is knap derde geworden in de wereldbekerwedstrijd triatlon in het Nieuw-Zeelandse New Plymouth. De Brusselse triatlete kwam als 13de uit het water, maar kon op de fiets vrij snel aansluiten bij de kopgroep. In de slotloop moest ze 17 seconden toestaan op de Amerikaanse Kirsten Kasper