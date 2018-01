TRIATLON 00u00 0

Nadat hij eind september zijn achillespees scheurde in de T3 Series in Lille, is het einde van de revalidatie zeker nog niet in zicht voor Leuvense triatleet en ex-olympiër Simon De Cuyper. Na de operatie liep hij de voorbije negen weken rond in het gips en daarna met een bot. Hij hoopt te kunnen lopen over enkele maanden. (SVDL)