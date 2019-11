Exclusief voor abonnees Triatlon 25 november 2019

Debuut in mineur voor Pieter Heemeryck (29) op de lange afstand. Onze landgenoot moest bij zijn eerste poging op een volledige Ironman opgeven in Cozumel. Heemeryck had in Mexico met mechanische pech af te rekenen. Daarna speelden de gevolgen van een valpartij op training begin vorige week hem parten. De winst ging naar Butterfield. Frederik Van Lierde (40) werd zesde in 7u59:23. (DMM)