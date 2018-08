Triatlon 02 augustus 2018

De kans is groot dat het BK kwarttriatlon, op 15 augustus in Izegem, niet zal kunnen plaatsvinden. In het kanaal Roeselare-Leie, waar de zwemproef in moet plaatsvinden, wordt geteisterd door blauwalg waardoor zwemmen verboden is. Enkel hevige regenval zal dit probleem kunnen oplossen, maar aangezien de weersvoorspellingen dit voorlopig niet aangeven, is de kans groot dat het BK triatlon moeten worden omgevormd tot een duatlon. (KTO)