Na dertien jaar afwezigheid stond de triatlon van Sint-Martens-Latem opnieuw op het programma. Onder grote publieke belangstelling verzamelden heel wat toppers aan de oevers van de Leie. Bij de mannen bewees Brydenbach zijn groeiende vorm en kaapte hij voor de ogen van zijn trotse LTTD-voorzitter de overwinning weg. Bij de vrouwen was Jolien Vermeylen de primus. Johannes Balbaert en de Gentse triatleet Nico De Neef hebben hun eerste kwarttriatlon vervolledigd in Sint-Martens-Latem. Het was de eerste etappe in hun traject richting The Ultraman Challenge in Israel, een ultra-triatlon waar De Neef eerder dit jaar derde werd. Het nieuwe doel is om de TUC in Israël in 2020 samen met Johannes, een jongen met een beperking, af te werken. (KTO)

