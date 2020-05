Exclusief voor abonnees TRIATLON 26 mei 2020





Na enkele maanden van onzekerheid heeft Frederik Van Lierde de aangepaste kalender van zijn afscheidsjaar bekendgemaakt. De 41-jarige ex-wereldkampioen Ironman stopt met zijn professionele triatloncarrière na de Ironman van Nice op 11 oktober. Tussendoor neemt hij afscheid van het Vlaamse publiek met een wedstrijd in zijn thuisstad Menen op 13 september. "Mijn keuze om te eindigen in Nice is niet onlogisch. Ik heb er vijf keer gewonnen en ik ga een allerlaatste keer op jacht naar nummer zes. Dit zou een hoogtepunt zijn in mijn carrière en het hield me ook gemotiveerd tijdens deze coronapauze." (KTO)