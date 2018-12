Triatlon 04 december 2018

00u00 0

Marino Vanhoenacker heeft zijn seizoen afgesloten met een zesde plaats in de 70.3 Ironman van Colombia. De halve triatlon in Cartagena was meteen ook zijn laatste wedstrijd voor het Duitse Pewag-team, want vanaf 2019 begint Vanhoenacker aan een nieuw, maar voorlopig nog onbekend avontuur. De winst ging naar de Braziliaan Paulo Maciel. (KTO)