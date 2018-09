Triatlon 03 september 2018

00u00 0

Pieter Heemeryck is knap vijfde geëindigd op het WK 70.3 Ironman in Zuid-Afrika. De Duitser Jan Frodeno kroonde zich voor de tweede keer tot wereldkampioen. Met Alistair Brownlee op twee en Javier Gomez Noya op drie kreeg dit wereldkampioenschap het gedroomde podium. Sara Van De Vel won overtuigend in haar categorie, maar ze kwam 29 seconden te kort voor de wereldtitel overall bij de amateurs. (KTO)