Geen Ironman van Hawaï dit jaar, maar wel een persoonlijk record voor Frederik Van Lierde. Onze landgenoot kwam als tweede binnen in de Ironman van Barcelona na 3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en 42 km lopen. Van Lierde (40) knabbelde met 7u53:25 achttien seconden van zijn beste tijd op de volledige afstand weg. Vorig jaar realiseerde hij in Texas 7u53:48. De zege in Catalonië was voor de 27-jarige Florian Angert. Bij de vrouwen moest Katrien Verstuyft sprinten om het podium te halen. Zij vervolledigde de wedstrijd in 8u58:10. Zaterdag eindigden Pieter Heemeryck en Alexandra Tondeur allebei 2de in de Ironman 70.3 van Lanzarote. Kenneth Vandendriessche eindigde als tweede Belg ook op het podium. De West-Vlaming werd 3de in 3u41:10. (DMM)

