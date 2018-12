TRIATLON 05 december 2018

Vicewereldkampioen Ironman Bart Aernouts verlaat het BMC Vifitsport-triatlonteam en stapt de komende twee jaar in een nieuw en volledig Belgisch getint project. Vanaf 2019 wordt Aernouts door de sponsors Veldeman en Sportoase ondersteund in een soloproject. Hij wordt wel lid van 3MD, de triatlonclub in Dendermonde waar Veldeman al sponsor was. Luc Van Lierde blijft coach van de Belgische profatleet die zijn programma voor volgend jaar nog moet uitwerken, maar al zeker zal deelnemen in Hawaï met als doel er de wereldtitel te pakken. (KTO)