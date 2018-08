TRIATLON 27 augustus 2018

In de Ironman 70.3 in het Oostenrijkse Zell am See werd de wedstrijd door weersomstandigheden veranderd. Als gevolg van een plotse daling van de temperatuur en veel sneeuw werd de race noodgedwongen veranderd in een zwemloop, daar fietsen over de gladde wegen te gevaarlijk was. Alexandra Tondeur uit Cours-Saint-Etienne werd derde. Tine Deckers kwam als vierde uit het water en finishte finaal als vijfde, na deze race trekt ze op stage om het WK in Hawaï begin oktober voor te bereiden. (SVDL)