TRIATLON 07 juli 2018

Voormalig triatlontopper Didier Volckaert is gisteren op 59-jarige leeftijd overleden. De West-Vlaming, die als de pionier van het Belgische triatlon wordt aangezien, sukkelde al een tijdje met zijn gezondheid en was vorige week nog ten val gekomen. Volckaert behaalde tijdens zijn carrière 73 overwinningen in binnen- en buitenland. Hij pakte vier keer zilver op een BK. (KTO)