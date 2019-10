Exclusief voor abonnees Triatlon: 3 Belgische medailles op wereldbeker 28 oktober 2019

00u00 0

SKI

Sam Maes en Dries Van Den Broecke konden zich in de WB-openingsmanche in Sölden niet plaatsen voor de tweede run van de reuzenslalom. Maes werd in de eerste run 57ste in 1:11.36, Van Den Broecke 63ste in 1:12.46. De zege ging naar de Fransman Alexis Pinturault.

Je hebt 18% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen