Exclusief voor abonnees Trentin ploegmaat van Van Avermaet bij CCC 03 augustus 2019

00u00 0

Het is nu ook officieel: Matteo Trentin rijdt vanaf volgend seizoen voor CCC, het team van Greg Van Avermaet en Serge Pauwels. De Italiaan, die gisteren 30 werd, tekende een contract voor twee jaar. Trentin is een serieuze versterking in de voorjaarskern rond Van Avermaet. De huidige Europese kampioen won recent nog een etappe in de Tour. "Ik won nog nooit een grote klassieker, maar ik denk dat ik aan de zijde van Greg meer kansen maak. Daarnaast mik ik op de puntentrui in een grote ronde", klinkt het. (XC/JDK)