Trentin geeft Europese trui kleur RUTA DEL SOL 22 februari 2019

00u00 0

De Europese kampioenentrui wappert in de Ruta del Sol. Matteo Trentin kaapte de tweede etappezege weg in de Spaanse rittenkoers. In een massasprint klopte hij Danny van Poppel (Jumbo-Visma) en Ivan Garcia Cortina (Bahrain-Merida). Met Jonas Van Genechten (7de), Edward Planckaert (8ste) en Michael Van Staeyen (9de) eindigden drie landgenoten in de top tien. Tim Wellens (Lotto Soudal) werd 12de en behoudt zijn leiderstrui. Verder was er ook de opgave van Bert De Backer.

