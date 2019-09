Exclusief voor abonnees Trekvogels riskeren hun kop voor slaap 07 september 2019

Goed slapen is van levensbelang, hoor je weleens zeggen door matrasverkopers. Het geldt zeker ook in de competitieve wereld van de trekvogels. Een team van Duitse, Italiaanse, Zweedse en Oostenrijkse wetenschappers onderzocht het gedrag van kleine zangvogels die van hun overwinteringsplek in Afrika naar hun broedplaats in Europa vliegen, en vice versa. En wat bleek? Als de omstandigheden dat enigszins toelaten, steken de vogels hun kop recht vooruit terwijl ze uitrusten. Zo kunnen ze enigszins alert blijven. Maar als ze echt uitgeput zijn, stoppen de diertjes hun kop onder de vleugels en maken zich daarmee kwetsbaar voor roofdieren. Blijkbaar moet het onmiddellijke gevaar dan wijken voor de prioriteit om weer op krachten te komen.

