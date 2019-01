Treinverkeer verstoord door spoorlopers 16 januari 2019

Het treinverkeer tussen Brussel-Noord en -Centraal is gisteren rond 17.15 uur - in volle avondspits, dus - volledig onderbroken door spoorlopers. Na een kwartier konden de treinen weer passeren op de drukke noord-zuidverbinding, maar de gevolgen waren aanzienlijk. Eerder op de avond was er ook al een boom gevallen op de sporen tussen Gent en Brussel. De spoorlopers konden niet gevat worden en ontsnappen zo aan een zware boete. "Want mensen die gepakt worden, worden niet alleen strafrechtelijk vervolgd, ze krijgen ook een rekening in de bus met de kosten die ze veroorzaakt hebben voor de spoorwegen", zegt Bart Crols van de NMBS. Die kosten worden berekend aan de hand van het aantal minuten vertraging die de treinen samen opliepen. (VRJB)

