Treinverkeer uur stilgelegd door stenengooiers 27 juni 2018

Het treinverkeer in Brussel-Noord heeft gisteravond meer dan een uur stilgelegen door vandalisme. Jongeren gooiden vanop een brug met stenen op passerende treinen. "Uit veiligheidsoverwegingen beslisten we om alle toestellen staande te houden", zegt Thomas Baeken van Infrabel. Dat had gevolgen voor het verkeer vanuit Brussel naar Antwerpen, Leuven en Brussels Airport, maar ook elders werden treinen tegengehouden door de geblokkeerde flessenhals in de Noord-Zuidverbinding. De politie kwam ter plaatse en gaf vanaf 19.45 uur groen licht om het treinverkeer te hervatten. Naar de daders wordt nog gezocht. (VDBS)