Treintje met mindervaliden passeert fietsers: 4 gewonden 19 april 2018

Vier mindervalide bejaarden zijn gisteren lichtgewond geraakt in Wulpen (Koksijde) na een ongeval tijdens een rondrit met een toeristentreintje. Het treintje met 33 inzittenden van zorgverblijf Ter Duinen kantelde toen de chauffeur rond 15 uur twee fietsers wou inhalen op een landelijk baantje. Vier inzittenden liepen schaafwonden op en werden licht in shock naar het ziekenhuis overgebracht. De anderen werden in de schaduw en in een evacuatietent van de brandweer geplaatst, voorzien van een flesje water en kalmerende woorden van hun begeleiders en slachtofferhulp. Anderhalf uur later was iedereen terug naar het zorgverblijf in Nieuwpoort overgebracht. (BBO)