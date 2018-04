Treinticket naar Amsterdam tot 70 % duurder 07 april 2018

Reizigers die op het laatste moment een weekendtrip met de trein naar Nederland boeken, zullen daar vanaf maandag een pak meer geld voor moeten neertellen. Zo wordt vliegen naar Amsterdam bijna even goedkoop als met de trein gaan. Een lastminute weekendretour met de Beneluxtrein tussen Amsterdam en Brussel kost vanaf maandag geen 55 euro, maar 94 euro, een prijsverhoging van ruim 70 %. Wel komt de trein een halfuur eerder aan, omdat die grotendeels over de hogesnelheidslijn rijdt. Wie meer dan een week op voorhand zijn of haar ticket koopt, krijgt korting. Maar dan nog kost een retourticket in het weekend nog steeds 34 euro, een prijsstijging van 25 %. (DBA)