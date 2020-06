Exclusief voor abonnees Treinsurfer geëlektrocuteerd: geen treinen meer naar Frankrijk 17 juni 2020

Sinds 16 uur gisternamiddag is al het treinverkeer tussen ons land en Frankrijk stilgelegd, nadat in Rijsel een treinsurfer werd geëlektrocuteerd in het station van Lille-Flandres. Dat meldt de Belgische spoornetbeheerder Infrabel. Treinsurfen, oftewel aan de buitenkant van een rijdende trein hangen, is levensgevaarlijk. "Het zijn incidenten die gelukkig vrij zelden voorkomen, maar ze zijn gevaarlijk, zoals we kunnen zien", aldus Infrabel. Wanneer het treinverkeer tussen ons land en Frankrijk hervat zal kunnen worden, was gisteravond niet duidelijk.