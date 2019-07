Exclusief voor abonnees Treinstaking tijdens tweede weekend Tomorrowland 19 juli 2019

00u00 0

Volgende week zaterdag (27 juli) dreigt het treinverkeer in de soep te draaien. Net dan legt de NMBS extra ritten in richting Tomorrowland én wordt er door het goede weer drukte aan de kust verwacht. De onafhankelijke spoorbond OVS heeft een stakingsaanzegging ingediend vanwege het aanhoudende personeelstekort bij de treinbegeleiders. Dat zorgt ervoor dat velen van hen deze zomer geen vakantie kunnen nemen - zelfs geen week. Bij anderen werden verlofdagen op het laatste moment ingetrokken. "Om het tekort op te lossen, worden dit jaar 300 treinbegeleiders aangeworven, maar op dit moment zijn nog maar 150 van die nieuwe krachten in dienst. We moeten de vakanties zo plannen dat de reizigers vervoerd raken", klinkt het bij de NMBS. Dinsdag volgen verzoeningsgesprekken tussen directie en vakbond. Als de staking niet kan worden afgewend, zal een minimale dienstverlening van kracht zijn.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis