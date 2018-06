Treinreizigers moeten op tijd komen, want deuren sluiten 30 seconden vroeger 01 juni 2018

Vanaf 10 juni zullen alle treindeuren 30 seconden voor het vertrekuur sluiten. Bedoeling is om de veiligheid te verhogen. De komende dagen zal de NMBS affiches verspreiden om de reizigers daarop attent te maken. "Kom ruim voor de vertrektijd naar het perron", staat daarop te lezen. "We willen de reizigers duidelijk maken dat de tijd die aangekondigd wordt op het perron, het moment is waarop de trein vertrekt", zegt de woordvoerder van de NMBS. "Het is dus niét de tijd tot wanneer de reizigers kunnen instappen." (LVB)