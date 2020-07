Exclusief voor abonnees Treinreizigers kunnen dagelijks stiptheid eigen traject opvolgen 10 juli 2020

De NMBS heeft een nieuw instrument ontwikkeld waarmee reizigers de stiptheid van hun eigen traject dag per dag kunnen nagaan. Dus niet alleen van de rit van start- tot eindpunt, maar ook van het traject tussen specifieke stations. Tot nu toe werden stiptheidscijfers enkel per maand gepubliceerd. "Hoewel die gegevens nuttig zijn om de evolutie van de globale stiptheid van de treinen te evalueren, weerspiegelen ze niet noodzakelijk de persoonlijke ervaring van de reiziger", stelt de NMBS. De spoorwegmaatschappij laat weten dat de globale stiptheid van de binnenlandse passagierstreinen in juni 94,4 procent bedroeg.