Treinramp Buizingen Licht stond wél op rood volgens experts 20 februari 2019

"Er zijn geen technische aanwijzingen dat het licht op groen stond." Dat hebben de deskundigen in de Brusselse correctionele rechtbank gisteren gezegd op het proces rond de treinramp in Buizingen. De treinbestuurder stelt al jaren dat het licht wel op groen stond toen hij doorreed, met de fatale botsing op 15 februari 2010 tot gevolg. De experts stelden wel dat de bestuurder "gehandeld heeft alsof het licht op groen stond: hij heeft versneld en we kunnen ons niet voorstellen dat hij dat zou gedaan hebben als het stoplicht op rood stond". De verdediging blijft erbij dat de man onschuldig is en haalde zelfs een oud journaalbeeld boven met een groen licht op het desbetreffende spoor. Op 26 februari komt een laatste deskundige. (WHW)

