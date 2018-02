Treinkaartje vandaag 1,5 % duurder 01 februari 2018

Vandaag wordt het duurder om de trein te nemen. Dat komt omdat de NMBS haar tarieven aanpast aan de gezondheidsindex. Gemiddeld stijgt de prijs met 1,49 procent. Wie een abonnement voor school of werk koopt, betaalt 2,49 procent extra. De sociale partners protesteren. In een kritisch advies aan mobiliteitsminister François Bellot (MR) plaatst de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven vraagtekens achter de stijging. De Raad klaagt onder meer aan dat ze hoger is dan de gezondheidsindex, nochtans een belangrijke indicator van de levensduurte. Daarnaast waarschuwt de christelijke vakbond ACV, die in de Raad zetelt, dat werknemers de grootste dupe zullen zijn van deze stijging. Terwijl de totale prijs van een werkabonnement omhoog gaat, blijft het minimale deel dat de werkgever daarvan moet betalen immers gelijk. Die bijdrage werd al niet meer verhoogd sinds 2009. (ADB)

