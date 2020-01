Exclusief voor abonnees Treinen Brieven 16 januari 2020

Ik heb gelezen in de krant dat we veel geld hebben uitgegeven aan treinen, maar dat we daarbij heel weinig aan mensen met een rolstoel hebben gedacht. Rolstoelgebruikers kunnen namelijk niet zonder de hulp van anderen op de nieuwe trein geraken. Dat vind ik jammer! Ze zeggen dat een oplossing zoeken moeilijk is, maar na amper vijf minuten nadenken wist ik er al één: je zou een soort helling kunnen maken die je op het perron kunt openklappen. Dan kunnen rolstoelgebruikers wel zelfstandig de trein op. Dus nu denk ik dat ze helemaal niet goed hebben nagedacht en dat vind ik jammer, want ze beseffen niet hoe moeilijk en vervelend het is in een rolstoel.

Sophie van Ham (11 jaar), basisschool Qworzó in Merksplas

