Treinen rijden minder stipt

27 januari 2018

Vorig jaar reed 88,3% van de NMBS-treinen relatief op tijd - dat wil zeggen met hoogstens vijf minuten vertraging. Dat is slechter dan in 2016, toen dat 89,2% was. Dat de stiptheid van de NMBS erop achteruitgaat, zou vooral te maken hebben met 'derden', zoals ongevallen, botsingen, en weersomstandigheden. In die categorie steeg de vertraging in een jaar tijd van 39,5 naar 45%. De NMBS vervoerde in 2017 dagelijks zowat 850.000 reizigers, dat is 3% meer dan in 2016.