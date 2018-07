Treinbestuurders krijgen 6% opslag en hogere premies 12 juli 2018

00u00 0

NMBS heeft met de vakbonden ACV-Transcom en VSOA een akkoord bereikt over een koopkrachtverhoging voor de treinbestuurders van 6%. Ook de compensatie voor moeilijke en vroege diensten wordt verhoogd, tot 120 euro extra per maand. Startende bestuurders krijgen meteen een loonniveau dat overeenstemt met vier jaar anciënniteit en later zijn er 'getrouwheidspremies' tot 5.000 euro. Daarnaast wordt een reeks maatregelen genomen om de werkomstandigheden te optimaliseren, zoals een betere balans werk-privé, performanter materiaal en een omkadering voor treinbestuurders aan het einde van hun loopbaan. In ruil is het aan de bestuurders om de productiviteit te verbeteren met 2 procent. De socialistische vakbond ACOD weigert het akkoord te ondertekenen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN