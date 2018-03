Treinbestuurder Buizingen riskeert 2 jaar cel 31 maart 2018

Nog voor de zomer zal het proces rond de treinramp van Buizingen, intussen acht jaar geleden, van start gaan. De Brusselse raadkamer stuurt zowel spoormaatschappijen NMBS en Infrabel als de treinbestuurder naar de politierechtbank van Halle, zo werd gisteren beslist. Infrabel en NMBS moeten zich verantwoorden omdat ze nalatig geweest zouden zijn bij de beveiliging, terwijl de treinbestuurder een stopsignaal genegeerd zou hebben. De man riskeert twee jaar cel. Hij ontkent echter, en eist daarbij dat zijn zaak in het Frans behandeld wordt. Als de Halse politierechtbank daarmee instemt, zal het proces verhuizen naar Nijvel of Brussel. Daar zou het dan zeker nog dit jaar behandeld worden. De treinramp in Buizingen, op 15 februari 2010, kostte het leven aan 19 mensen. (WHW)

