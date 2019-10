Exclusief voor abonnees Treinbegeleider eist wagon van 130 reizigers voor zichzelf op 26 oktober 2019

Op de trein van Brussel Centraal naar Kortrijk van 15.28 uur deed zich dinsdag een incident voor. Een Franstalige treinbegeleider eigende zich een volledige wagon van 130 plaatsen toe, om zijn materiaal in te plaatsen, waardoor tientallen reizigers genoodzaakt waren om recht te staan. "Dat waren twee trolleys en twee jassen", vertelt reiziger Franky Cannoot uit Marke. "De schuifdeur ging gewoon open. Er zaten hierdoor toch reizigers in de wagon. Ze waren zich van geen kwaad bewust. Toen de conducteur dat opmerkte, moest iedereen de wagon meteen verlaten. De conducteur was agressief. Er zat net een agent in burger op die trein. Hij is tussenbeide gekomen om de conducteur, die zijn naam niet wilde zeggen, te kalmeren. De wagon bleef dicht tot in Kortrijk."

