Trein vertrekt niet meer met open deur 01 maart 2018

De NMBS stelt een nieuwe vertrekprocedure voor de treinen in. Dat heeft CEO Sophie Dutordoir aangekondigd in de Kamer. De huidige vertrekprocedure kan leiden tot onveilige toestanden of agressie tegen de treinbegeleider. Na het vertreksignaal blijft immers steeds een deur open tot de trein beweegt, maar reizigers mogen niet meer instappen. De treinbegeleider zal meteen na het vertreksignaal de laatste deur sluiten, waardoor er geen onveilige situaties meer ontstaan. "In de meeste gevallen zal de trein onmiddellijk kunnen vertrekken", aldus de spoorbazin. Dutordoir wil ook sleutelen aan tickets die de reiziger zelf moet invullen, zoals de GoPass. Die liggen vaak aan de basis van agressie tegen de treinbegeleider. (ARA)

HLN