Trein ramt truck: drie gloednieuwe auto's naar schroothoop 29 juni 2018

00u00 0

Enkele gloednieuwe Mazda's zijn bij de schroothandelaar beland in plaats van bij de autodealer. Een autotransport was de nieuwe wagens kort voordien gaan laden in de Waaslandhaven. De Nederlandse trucker negeerde amper enkele kilometers verder echter het rode licht en een belsignaal aan een spoorwegovergang. Een locomotief ramde het autotransport in de flank. Twee wagens kwamen op de sporen terecht en een derde bleef op zijn dak tegen een vangrail liggen. De chauffeur zelf kwam er met de schrik vanaf. Hij verklaarde dat hij het rode licht door de lage stand van de zon niet had opgemerkt. (PKM)

