Trein halen voor gevorderden

De chaos in het treinstation van Lyon was gisteren compleet door de staking tegen de spoorhervormingen. Gestrande reizigers overspoelden de al overvolle perrons, in de hoop toch nog een trein te vinden die hen naar hun bestemming zou kunnen brengen. Voor vandaag wordt er weinig beterschap verwacht. Spoorwegmaatschappij SNCF gaat ervan uit dat één op de zeven hst's en één op de vijf regionale en lokale treinen zullen uitrijden. Op de internationale verbindingen van de Thalys zou de situatie quasinormaal moeten zijn. Drie op de vier Eurostars zouden ook rijden. De spoorbonden zijn hun krachtmeting met de regering gisteren begonnen en willen tot eind juni twee dagen op de vijf staken.

