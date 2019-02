Trein grijpt Belgische toerist in Tirol 18 februari 2019

In het Oostenrijkse Mayrhofen, in de deelstaat Tirol, zijn afgelopen weekend twee ongevallen gebeurd met Belgische toeristen. Een man van 27 kwam zaterdagavond om het leven toen hij gegrepen werd door een trein. Na de après-ski zou hij rond 18.30 uur te voet vertrokken zijn naar zijn hotel. Hij nam de kortste weg - over de treinsporen. Toen er een trein passeerde, probeerde de machinist tevergeefs een noodstop uit te voeren. Maar de Belg werd door de klap in een weide geslingerd en was op slag dood. Zijn medereizigers en de treinmachinist werden opgevangen door het Rode Kruis.

HLN