Exclusief voor abonnees Trein afgeraden, maar politiek deelt wel Rail Pass uit OPENBAAR VERVOER 09 juni 2020

00u00 0

Opvallend: de GEES blijft gebruik van het openbaar vervoer afraden, ook in haar laatste verslag van vorige week, zeker voor alles wat vrije tijd aangaat. Er moet volgens hen geprobeerd worden om het openbaar vervoer "niet te gebruiken voor gelegenheden waar veel vraag naar is, zoals daguitstappen naar zee tijdens zonnige weekends". Maar zaterdag besliste de zogenaamde federale superkern, met daarin de tien partijen die de regering steunen, om elke Belg een gratis Rail Pass te geven - goed voor tien gratis ritten op de trein. Dat was een vraag van de groenen, om het binnenlands toerisme een duw in de rug te geven en tegelijk de bevolking te ondersteunen. De regering ging akkoord, hoewel het haaks staat op wat de experten adviseren. (ARA)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen