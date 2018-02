Treffer Ubachs goed voor leidersplaats 12 februari 2018

Was de zege goed voor een periodetitel of bleef het bij de koppositie? Zondagavond kreeg men bij Bilzen-Waltwilder snel de bevestiging dat met het 1-1-gelijkspel in Wellen, die periodetitel er niet in zat, maar dat maakte de vreugde om de zege en de daaraan verbonden leidersplaats alvast niet kleiner. De thuisploeg legde de basis van haar winst in de eerste helft, waaruit zij met goed combinatievoetbal en snelle baltoetsen allicht meer had kunnen puren. Een snelle uitbraak van Heleven zorgde voor het eerste doelgevaar, maar Marchal kreeg de bal niet voldoende onder controle en miste zijn poging. Een mooi aangesneden voorzet van Ubachs op het kwartier, vond de gepast opduikende Godard, maar zijn kopstoot in het pak, zeilde net over. Toen halfweg de eerste helft Bouhriss binnen de rechthoek een opening zocht en door twee bezoekende verdedigers in de sandwich genomen werd, gaf scheidsrechter Theuwissen op aangeven van assitent Jans een elfmeter. Thuisspeler Ubachs legde het leer fraai voorbij de grabbelende Michiels in het hoekje, waarbij de thuisploeg meteen op voorsprong klom. Godard zag de krasselende Jacobs, snoepte het leer uit diens voeten en trok alleen op avontuur, maar Michiels wist zich breed genoeg te maken om de 2-0 te voorkomen.

